Средние цены на все виды топлива 2 октября не удивят украинских водителей. На фоне тенденции подорожаний стоимость топлива оказалась вполне ожидаемой.

Так, за топовый А-95+ на заправках попросят 57,97 грн за литр.

Что касается популярного А-95, то его цена в среднем держится на уровне 55,02 грн за литр.

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А-92 оказался ненамного дешевле — водителям его продают по 52,82 грн за литр.

Дизель почти догнал ходовой А-95 в цене — за литр такого топлива придется заплатить 54,99 грн.

2 октября в Украине за газ на АЗС попросят 25,69 грн за литр.

Цены на топливо в сетях АЗС на 2 октября:

Напомним, что в конце сентября Mercedes-Benz заявил о прекращении производства Гелендвагена. Культовый внедорожник G-класса прекратят производить уже в начале 2024 года. Вместо него автокомпания разрабатывает новый автомобиль, который получит обновленный дизайн, а также платформу с электроприводом.