В умовах війни у ​​більшості міст та швидкісних трас між населеними пунктами розташовані блокпости. Це один із заходів додаткового захисту, який також вимагає і від водіїв дотримання деяких правил.

Це допоможе проїхати точку контролю швидко та відносно безпечно.

Як правильно проїжджати блокпости на автомобілі – далі у матеріалі.

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У Нацгвардії України озвучили кілька правил, які необхідно дотримуватись водієві.

Насамперед потрібно зменшити швидкість ще до під’їзду до посту. Щоб не утворювалася пробка з машин позаду авто, необхідно заздалегідь підготувати всі документи для посвідчення особи.

Вночі потрібно вимкнути світло фар, щоб надати хорошу видимість службовим особам на блокпосту. Водій також має чітко відповідати на всі питання, які ставлять на контрольно-пропускному пункті.

Існують також і заборони, порушення яких може нести загрозу життю чи безпеці.

Заборонено знімати та фотографувати блокпост – це стосується і відеореєстраторів, які все ще не можна використовувати на території країни з початку повномасштабного вторгнення.

Виходити з автомобіля категорично заборонено – це можна зробити після дозволу службових осіб на блокпосту. Рухи водія та пасажирів також не повинні бути різкими – діставати документи потрібно плавно та спокійно.