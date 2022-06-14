В условиях войны в большинстве городов и скоростных трасс между населенными пунктами расположены блокпосты. Это одна из мер дополнительной защиты, которая также требует и от водителей соблюдения некоторых правил.

Это поможет проехать точку контроля быстро и относительно безопасно.

Как правильно проезжать блокпосты на автомобиле — далее в материале.

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В Нацгвардии Украины озвучили несколько правил, которые необходимо придерживаться водителю.

В первую очередь, нужно уменьшить скорость еще до подъезда к посту. Чтобы не образовывалась пробка из машин сзади авто, необходимо заранее подготовить все документы для удостоверения личности.

В ночное время суток нужно выключить свет фар, чтобы предоставить хорошую видимость служебным лицам на блокпосту. Водитель также должен четко отвечать на все вопросы, которые задают на контрольно-пропускном пункте.

Существуют также и запреты, нарушение которых может нести угрозу жизни или безопасности.

Запрещено снимать и фотографировать блокпост — это касается и видеорегистраторов, которые все еще нельзя использовать на территории страны с начала полномасштабного вторжения.

Выходить из автомобиля категорически запрещено — это можно сделать после разрешения служебных лиц на блокпосте. Движения водителя и пассажиров также не должны быть резкими — доставать документы нужно плавно и спокойно.