На тлі нападу Росії на Україну багато великих іноземних компаній відмовляються від співпраці з агресором. Навіть виробники авто обривають усі зв’язки з РФ – від німців до американців та японців.

Так, про рішення залишити російський ринок заявила американська корпорація Ford Motor Company – вони також припинили роботу з компанією Соллерс Авто, яка будувала авто на території РФ.

– Ford глибоко стурбований вторгненням в Україну та пов’язаними з цим загрозами миру та стабільності. Ситуація змусила нас переглянути свою діяльність у Росії, – заявили у Ford.

BMW також відмовилися від співпраці з агресором – німецький виробник припинив збирання авто на території РФ – це стосується і постачання вже зібраного транспорту.

– Ми засуджуємо агресію проти України та з глибоким хвилюванням стежимо за розвитком подій. У зв’язку із нинішньою геополітичною ситуацією ми припинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок до подальшого повідомлення, — кажуть у BMW.

Аналогічно зробили й інші компанії – Audi, Chevrolet, Cadillac, Mercedes-Benz, Jaguar, General Motors, Jaguar, Porsche, Mitsubishi, Reno, Scania, Geely, Honda, Nissan, Mazda, Volvo, Land Rover, Skoda, Lamborghini, Volkswagen, Bentley, Buick.

Виробники двоколісного транспорту також не хочуть мати нічого спільного з Росією – Harley Davidson та Ducati.