На фоне нападения России на Украину многие крупные иностранные компании отказываются от сотрудничества с агрессором. Даже производители авто обрывают все связи с РФ — от немцев до американцев и японцев.

Так, о решении покинуть российский рынок заявила американская корпорация Ford Motor Company — они также прекратили работу с компанией Соллерс Авто, которая строила авто на территории РФ.

— Ford глубоко обеспокоен вторжением в Украину и связанными с этим угрозами миру и стабильности. Ситуация заставила нас пересмотреть свою деятельность в России, — заявили в Ford.

BMW также отказались от сотрудничества с агрессором — немецкий производитель прекратил сборку авто на территории РФ — это касается и поставок уже собранного транспорта.

— Мы осуждаем агрессию против Украины и с большим беспокойством следим за развитием событий. В связи с нынешней геополитической ситуацией мы прекратим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего сообщения, — говорят в BMW.

Аналогично сделали и другие компании — Audi, Chevrolet, Cadillac, Mercedes-Benz, Jaguar, General Motors, Jaguar, Porsche, Mitsubishi, Reno, Scania, Geely, Honda, Nissan, Mazda, Volvo, Land Rover, Skoda, Lamborghini, Volkswagen, Bentley, Buick.

Производители двухколесного транспорта также не хотят иметь ничего общего с Россией — Harley Davidson и Ducati.