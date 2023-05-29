У квітні в Україні подорожчали вживані автомобілі – зміни торкнулися майже всіх популярних на ринку моделей.

Найбільше ціни в інтернеті зросли на деякі моделі BMW, не торкнулися зміни ВАЗ 2106.

Як змінилися ціни на вживані авто у квітні 2023:

BMW 5 Series – середня ціна $6 825 (здорожчав на $625) BMW 3 Series – середня ціна $6 000 (здорожчав на $500) ВАЗ 2101 – середня ціна $582 (здорожчав на $27) ВАЗ 2107 – середня ціна $1 000 (здорожчав на $50) Ford Focus – середня ціна $6 350 (здорожчав на $250) Mercedes-Benz E-Class – середня ціна $5 500 (здорожчав на $200) ВАЗ 2109/21099 – середня ціна $1 500 (здорожчав на $50) Audi A6 – середня ціна $6 100 (здорожчав на $200) Volkswagen Passat – середня ціна $7 000 (здорожчав на $223) Volkswagen Golf – середня ціна $5 150 (здорожчав на $160) Renault Megane – середня ціна $6 700 (здорожчав на $200) Daewoo Lanos – середня ціна $2 555 (здорожчав на $55) Opel Astra – середня ціна $5 000 (здорожчав на $100) Skoda Octavia – середня ціна $6 950 (здорожчав на $51) ВАЗ 2106 – без змін

Середня ціна легковиків, які продавали в інтернеті у квітні 2023 – $5 600, що на 5,7% більше, ніж у березні цього року. Таким чином, в Україні продовжують дорожчати вживані легкові автомобілі.

Варто зазначити, що у квітні українці розмістили на 15% меншу кількість оголошень про продаж авто, ніж у березні – 218,4 тис.

Найбільше пропозицій зафіксовано в Київській області та Києві, далі йде Львівська та Дніпропетровська області. Найменше оголошень з’явилося в Херсонській, Луганській та Кіровоградській областях.