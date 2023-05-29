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Вживані авто подорожчали в Україні – як змінилися ціни та на які моделі

29 Травня 2023, 15:51
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Авто
Джерело: Unsplash

У квітні в Україні подорожчали вживані автомобілі – зміни торкнулися майже всіх популярних на ринку моделей.

Найбільше ціни в інтернеті зросли на деякі моделі BMW, не торкнулися зміни ВАЗ 2106.

Як змінилися ціни на вживані авто у квітні 2023:

  1. BMW 5 Series – середня ціна $6 825 (здорожчав на $625)
  2. BMW 3 Series – середня ціна $6 000 (здорожчав на $500)
  3. ВАЗ 2101 – середня ціна $582 (здорожчав на $27)
  4. ВАЗ 2107 – середня ціна $1 000 (здорожчав на $50)
  5. Ford Focus – середня ціна $6 350 (здорожчав на $250)
  6. Mercedes-Benz E-Class – середня ціна $5 500 (здорожчав на $200)
  7. ВАЗ 2109/21099 – середня ціна $1 500 (здорожчав на $50)
  8. Audi A6 – середня ціна $6 100  (здорожчав на $200)
  9. Volkswagen Passat – середня ціна $7 000 (здорожчав на $223)
  10. Volkswagen Golf – середня ціна $5 150 (здорожчав на $160)
  11. Renault Megane – середня ціна $6 700 (здорожчав на $200)
  12. Daewoo Lanos – середня ціна $2 555 (здорожчав на $55)
  13. Opel Astra – середня ціна $5 000  (здорожчав на $100)
  14. Skoda Octavia – середня ціна $6 950 (здорожчав на $51)
  15. ВАЗ 2106 – без змін

Середня ціна легковиків, які продавали в інтернеті у квітні 2023 – $5 600, що на 5,7% більше, ніж у березні цього року. Таким чином, в Україні продовжують дорожчати вживані легкові автомобілі.

Варто зазначити, що у квітні українці розмістили на 15% меншу кількість оголошень про продаж авто, ніж у березні – 218,4 тис.

Найбільше пропозицій зафіксовано в Київській області та Києві, далі йде Львівська та Дніпропетровська області. Найменше оголошень з’явилося в Херсонській, Луганській та Кіровоградській областях.

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Джерело
Інститут досліджень авторинку
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