Станом на п’ятницю, 12 травня, в мережах АЗС по Україні продовжують знижуватися ціни на пальне – бензин та дизель.

Літр преміального бензину А-95+ продають за середньою ціною 47,75 грн. Порівняно з попередньою добою, ціна знизилася на 3 копійки.

Літр бензину марки А-95 у середньому можна придбати за 45,86 грн. Цей вид пального за добу здешевшав на 6 копійок.

Бензин марки А-92 сьогодні коштує 44,04 грн за літр (здешевшав на дві копійки).

Середня вартість дизельного пального за добу знизилася одразу на 14 копійок – до 44,73 грн за літр.

Автогаз, навпаки, здорожчав на дві копійки – до 21,74 грн/л.

Вартість пального на українських АЗС:

Вартість бензину А-95 по Україні варіюється від 40 грн до 47,99 грн за літр, а бензину А-92 – від 39,50 грн до 47,49 грн за літр.

Найнижча ціна на дизель – 40,90 грн/л, а найвища – 49,99 грн/л.

Раніше директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозував зниженні вартості бензину та дизельного пального в травні на одну-дві гривні.

Джерело: AutoRia