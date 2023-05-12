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Бензин и дизель снова подешевели: цены на топливо в Украине 12 мая

12 мая 2023, 11:16
Юлия Соколова редактор ленты
АЗС
Источник: Pixabay

По состоянию на пятницу, 12 мая, в сетях АЗС по Украине продолжают снижаться цены на топливо – бензин и дизель.

Литр премиального бензина А-95+ продается по средней цене 47,75 грн. По сравнению с предыдущими сутками, цена снизилась на 3 копейки.

Литр бензина марки А-95 в среднем можно приобрести по 45,86 грн. Этот вид горючего за сутки подешевел на 6 копеек.

Бензин марки А-92 сегодня стоит 44,04 грн за литр (подешевел на две копейки).

Средняя стоимость дизельного горючего за сутки снизилась сразу на 14 копеек – до 44,73 грн за литр.

Автогаз, напротив, подорожал на две копейки – до 21,74 грн/л.

Стоимость горючего на украинских АЗС:

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Фото: AutoRia

Стоимость бензина А-95 по Украине варьируется от 40 грн до 47,99 грн за литр, а бензина А-92 – от 39,50 грн до 47,49 грн за литр.

Самая низкая цена на дизель – 40,90 грн/л, а самая высокая – 49,99 грн/л.

Ранее директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозировал снижение стоимости бензина и дизельного горючего в мае на одну-две гривны.

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Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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