7 липня бензин категорії А-95+ здешевшав на 84 копійки. В середньому його можна придбати на АЗС за 51,32 грн/л.

Бензин категорії А-95 також впав у ціні на 8 копійок і в середньому становить 50,52 грн/л. Бензин категорії А-92 здешевшав на 80 копійок – до 49,50 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 7 липня становить 56,39 грн/л. Дизель здешевшав на 9 копійок. Автогаз в Україні дешевшає вже другий день поспіль. Ціни впали на 50 копійок і в середньому по країні становлять 37,27 грн.

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Що відбувається з пальним на АЗС

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

UPG (49 грн/л);

Укрнафта та Авіас (50 грн/л);

Укр-Петроль (50,50 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною від 55 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал). Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG, Олас (36,50 грн/л), а також БРСМ-Нафта (36,63 грн/л).