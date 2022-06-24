Вартість пального в Україні станом на 24 червня дещо змінилася. Так, бензин категорії А-95 можна придбати в середньому за 50,68 грн/л. Він здешевшав на 4 копійки.

Бензин категорії А-92 здорожчав на 89 копійок і в середньому становить 50,56 грн/л.

Середня ціна дизельного пального 24 червня становить 56,44 грн/л. Дизель здешевшав на 11 копійок. Ціни на автогаз в Україні також впали на 16 копійок і в середньому по країні становлять 41,78 грн.

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Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л), Укр-Петроль (50,61 грн/л), OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Найдешевший бензин категорії А-92 можна придбати на АЗС Авіас (49 грн/л) та Укргазвидобування (51 грн/л).

Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, OKKO, WOG, UPG, Рур груп, Катрал).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС UPG (37 грн/л), Автотранс (40,97 грн/л), Авіас (41,90 гр/л), Укрнафта (41,95 грн/л), WOG, SOGAR, Катрал (41,97 грн/л).