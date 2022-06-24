Стоимость топлива в Украине по состоянию на 24 июня немного изменилась. Так, бензин категории А-95 можно купить в среднем за 50,68 грн/л. Он подешевел на 4 копейки.

Бензин категории А-92 подорожал на 89 копеек и составляет в среднем 50,56 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива 24 июня составляет 56,44 грн/л. Дизель подешевел на 11 копеек. Цены на автогаз в Украине также упали на 16 копеек и в среднем по стране составляют 41,78 грн.

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Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта и Авиас (50 грн/л), Укр-Петроль (50,61 грн/л), OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).

Самый дешевый бензин категории А-92 можно приобрести на АЗС Авиас (49 грн/л) и Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, UPG, Рур групп, Катрал).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС UPG (37 грн/л), Автотранс (40,97 грн/л), Авиас (41,90 гр/л), Укрнафта (41,95 грн/л), WOG, SOGAR, Катрал (41,97 грн/л).