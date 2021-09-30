Аж до кримінальної справи: в Україні любителів самокатів почали карати за ДТП

В Україні власників електросамокатів почали карати як адміністративно, так кримінально. Суд кваліфікує їх, як транспортний засіб і призначає штрафи.

Згідно з даними сервісу Opendatabot, станом на 22 вересня в реєстрі судових рішень 16 ДТП за участю водіїв на самокатах. З них два, крім адміністративного покарання, отримали і кримінальне.

Штрафи виписують залежно від тяжкості нанесених тілесних ушкоджень потерпілій стороні.

У двох зареєстрованих випадках сума штрафу перевищила 100 тис. грн.

У першому інциденті жінка на самокаті пересувалася з дитиною і збила людину. В результаті чого потерпіла отримала серйозні пошкодження, їй знадобилася госпіталізація. Суд визнав порушницю винною і постановив призначити їй кримінальне покарання у вигляді 1 року умовно. Також винній довелося виплатити компенсацію потерпілій, а це 135 600 грн.

У другому випадку чоловік на самокаті збив дівчину на велосипеді. Вона отримала травми середньої тяжкості. Дівчині знадобилася тривала реабілітація. Суд визнав водія винним і виписав штраф у розмірі 3,4 тис. грн. Також чоловікові довелося виплатити моральну та матеріальну шкоду – 107 216 грн.

З кожним днем ​​кількість самокатів на дорогах зростає, і далеко не кожна людина за його кермом розуміє, що її поведінка на дорозі може мати непоправні наслідки. Хоча в Україні поки немає окремого законодавства для водіїв електросамокатів, відповідальність за порушення все одно наздожене їх. Поліцейські прирівнюють самокати на електротязі до транспортних засобів і виписують штраф за статтею 124 КУпАП – 850 грн.