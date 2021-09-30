Вплоть до уголовного дела: в Украине самокатчиков начали наказывать за ДТП

В Украине владельцев электросамокатов начали наказывать как административно, так уголовно. Суд квалифицирует их, как транспортное средство и назначает штрафы.

Согласно данным сервиса Opendatabot, по состоянию на 22 сентября в реестре судебных решений числятся 16 ДТП с участием электросамокатчиков. Из них два, помимо административного наказания, получили и уголовное.

Штрафы выписывают в зависимости от тяжести нанесенных телесных повреждений потерпевшей стороне.

В двух зарегистрированных случаях сумма штрафа превысила 100 тыс. грн.

В первом инциденте женщина на самокате передвигалась с ребенком, и сбила человека. В результате чего потерпевшая получила серьезные повреждения, ей понадобилась госпитализация. Суд признал нарушительницу виновной и постановил назначить ей уголовное наказание в виде 1 года условно. Также виновной пришлось выплатить компенсацию за вред здоровью и моральный ущерб пострадавшей, а это 135 600 грн.

Во втором случае электросамокатчик сбил девушку на велосипеде. Она получила травмы средней тяжести. Девушке понадобилась длительная реабилитация. Суд признал водителя виновным и выписал штраф в размере 3,4 тыс. грн. Также мужчине пришлось выплатить моральный и материальный ущерб – 107 216 грн.

С каждым днем количество самокатов на дорогах растет, и далеко не каждый человек за его рулем отдает себе отчет, что его поведение на дороге может иметь непоправимые последствия. Хотя в Украине пока нет отдельного законодательства для водителей электросамокатов, ответственность за нарушение все равно настигнет. Полицейские причисляют самокаты на электротяге к транспортным средствам и выписывают штраф по статье 124 КУоАП — 850 грн.