Компанія Toyota почне пропонувати водіям плату за дистанційний запуск автомобіля за допомогою брелока. Тепер власникам автомобілів Toyota від 2018 року буде потрібна підписка, щоб пристрій запускав двигун на відстані.

Послуга отримала назву Remote Connect, і вона пропонуватиметься й потенційним покупцям із салону. Власники новеньких Toyota отримували безкоштовну пробну версію, термін якої залежатиме від модифікації авто.

Ціна за послугу – $8, але також є можливість придбати за $80 на цілий рік.

Як правило, такі платні функції доступні лише для автомобілів класу люкс. Для порівняння, у 2018 році BMW змусило водіїв оплачувати річну підписку на Apple Car Play. Через два роки німецький виробник відмовився від такої ідеї.

І все ж BMW, як і раніше, дозволяє платити, щоб розблокувати нові функції в автомобілі — по суті, це мікротранзакції. Електричний Porsche Taycan має аналогічну функцію Functions On-Demand – за її допомогою можна отримати додаткові можливості транспортного засобу. Тим часом Cadillac стягує з користувачів $25 на місяць після закінчення безкоштовної пробної версії за допомогу у керуванні Super Cruise.

Tesla зайшла ще далі — компанія Ілона Маска пропонує забронювати автомобіль Cybertruck за $100, який ще навіть не надійшов у виробництво. За два роки з моменту анонсу корпорація зібрала $1,2 млн за транспортний засіб, який існує тільки на папері.