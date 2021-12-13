Компания Toyota начнет предлагать водителям плату за дистанционный запуск автомобиля с помощью брелока. Теперь владельцам автомобилей Toyota от 2018 года потребуется подписка, чтобы устройство запускало двигатель на расстоянии.

Услуга получила название Remote Connect, и она будет предлагаться и потенциальным покупателям с салона. Владельцы новеньких Toyota получал бесплатную пробную версию, срок которой будет зависеть от модификации авто.

Цена за услугу — $8, но также есть возможность приобрести и за $80 на целый год.

Как правило, такие платные функции доступны только для марок автомобилей класса люкс. Для сравнения, в 2018 году BMW заставила водителей оплачивать годовую подписку на Apple Car Play. Спустя два года немецкий производитель отказался от такой идеи.

И все же BMW по-прежнему позволяет платить, чтобы разблокировать новые функции в автомобиле — по сути, это микротранзакции. Электрический Porsche Taycan имеет аналогичную функцию Functions On-Demand — с ее помощью можно получить дополнительные возможности транспортного средства. Между тем, Cadillac взимает с пользователей $25 в месяц после окончания бесплатной пробной версии за помощь в вождении Super Cruise.

Tesla зашла еще дальше — компания Илона Маска предлагает забронировать автомобиль Cybertruck за $100, который еще даже не поступил в производство. За два года с момента анонса, корпорация собрала $1,2 млн за транспортное средство, которое существует только на бумаге.