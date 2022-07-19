Станом на 19 липня ціни на пальне в Україні не змінилися. Так, бензин категорії А-92 в середньому його можна придбати на АЗС за 49,71 грн/л.

Середня ціна на бензин категорії А-95 19 липня також залишається без змін і становить 50,50 грн/л.

Дизельне пальне на українських АЗС можна знайти в середньому за 56,20 грн/л. А от ціни на автогаз в Україні мінімально впали і в середньому по країні становлять 33,45 грн.

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Фото: AutoRia

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л), Shell, SOCAR (50,99 грн/л), OKKO, WOG, Рур груп, Олас (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, Катрал, БРСМ-Нафта, UPG, OKKO, WOG, SOCAR, Рур груп, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС БРСМ-Нафта (32,75 грн/л), UPG (32,90 гр/л), OKKO (33 грн/л), Shell та Авіас (33,18 грн/л).