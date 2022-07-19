По состоянию на 19 июля цены на топливо в Украине не изменились. Так, бензин категории А-92 в среднем можно купить на АЗС за 49,71 грн/л.

Средняя цена бензина категории А-95 19 июля также остается без изменений и составляет 50,50 грн/л.

Дизельное топливо на украинских АЗС можно найти в среднем за 56,20 грн/л. А вот цены на автогаз в Украине минимально упали и в среднем по стране составляют 33,45 грн.

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Фото: AutoRia

Самые низкие цены на бензин категории А-95 предлагают АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта и Авиас (50 грн/л), Shell, SOCAR (50,99 грн/л), OKKO, WOG, Рур групп, Олас (51 грн/л).

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 55-57 грн/л (Авиас, Укрнефть, Катрал, БРСМ-Нафта, UPG, OKKO, WOG, SOCAR, Рур групп, Автотранс).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС БРСМ-Нафта (32,75 грн/л), UPG (32,90 гр/л), OKKO (33 грн/л), Shell и Авиас (33,18 грн/л).