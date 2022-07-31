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Автогаз продовжує дешевшати: скільки коштує пальне в Україні

31 Липня 2022, 13:11
Ольга Тетеріна редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

У неділю, 31 липня, ціни на пальне в Україні майже не змінилися.

Так, ціна на бензин категорії А-95+ у порівнянні з минулим днем не змінилася. В середньому його можна придбати на АЗС за 52 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 знизилася на одну копійку і тепер становить 50,49 грн/л. Водночас ціна на бензин А-92 залишилася без змін. Його можна придбати за 49,65 грн/л.

Зараз дивляться

Літр дизельного пального станом на 31 липня коштує 55,36. З минулого дня ціна не змінилася.

Ціни на автогаз в Україні знизилися на 14 копійок і тепер в середньому по країні становлять 29,20 грн.

АЗС

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

  • Укр-Петруль (49,50 грн/л), Олас (49,79 грн/л);
  • Укрнафта, Авіас (50 грн/л);
  • Shell (50,80 грн/л);

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 54-57 грн/л (UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Rodnik (28,48 грн/л), Авантаж 7 (27,95), SOCAR (30,47 грн/л), Shell (28,98 грн/л).

Нещодавно Факти ICTV розповідали, чи буде в Україні новий дефіцит палива.

Джерело: auto.ria

Теги
АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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