В воскресенье, 31 июля, цены на топливо в Украине почти не изменились.

Так, цена на бензин категории А-95+ по сравнению с прошлым днем ​​не изменилась. В среднем его можно купить на АЗС за 52 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95 снизилась на одну копейку и теперь составляет 50,49 грн/л. В то же время, цена на бензин А-92 осталась без изменений. Его можно приобрести по 49,65 грн/л.

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Литр дизельного топлива на 31 июля стоит 55,36. С прошлого дня цена не изменилась.

Цены на автогаз в Украине снизились на 14 копеек, и теперь в среднем по стране составляют 29,20 грн.

Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:

Укр-Петруль (49,50 грн/л); Олас (49,79 грн/л);

Укрнефть, Авиас (50 грн/л);

Shell (50,80 грн/л);

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 54-57 грн/л (UPG, Авиас, Укрнефть, БРСМ-Нефть, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС Rodnik (28,48 грн/л), Авантаж 7 (27,95), SOCAR (30,47 грн/л), Shell (28,98 грн/л).

Факты ICTV недавно рассказывали, будет ли в Украине новый дефицит топлива.

Источник: auto.ria