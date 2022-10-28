Ціни на бензин та дизельне пальне в Україні майже не змінилися за останній тиждень. Наразі вартість стартує від 49-50 грн за літр, так само як і було попередній місяць.

Проте цінники на автогаз фактично змінюються на очах. Лише з 23 жовтня ціни на цей вид пального збільшилися до понад 28 грн за літр, хоча ще п’ять днів тому українці платили по 27,77 грн за літр у середньому.

Станом на 28 жовтня 2022 року, бензин марки А-95 коштує переважно від 46,35 грн до 50,49 грн за літр. Українські АЗС виставляють ціну переважно у 49,99 грн/л.

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Щоб купити літр дизельного пального, доведеться заплатити від 52 грн до 54,99 грн. Проте найчастіше можна побачити цінники на 53,50-54,20 грн за літр.

Автогаз починає невпинно дорожчати, про це свідчать дані Міністерства фінансів та моніторингових ресурсів. За актуальною інформацію, середня ціна на газ на АЗС коливається від 26,50 грн до 28,98 грн за літр.

Деякі цінники на АЗС можуть залежати від області України, в якій хочуть купити літр пального для автівки. Зокрема, бензин коштує дешевше у Київській, Волинській та Дніпропетровській областях, а дизельне пальне – на Житомирщині, Хмельниччині та Вінничині.