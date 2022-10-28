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Автогаз безостановочно дорожает: актуальные цены на топливо для авто в Украине

28 октября 2022, 10:28
Юля Захарченко редактор ленты
Автогаз безостановочно дорожает: актуальные цены на топливо для авто в Украине
Источник: Dreamstime

Цены на бензин и дизельное топливо в Украине почти не изменились за последнюю неделю. Сейчас стоимость стартует от 49-50 грн за литр, точно так же как и было в предыдущий месяц.

Однако ценники на автогаз фактически меняются на глазах. Только с 23 октября цены на этот вид топлива увеличились до более чем 28 грн за литр, хотя еще пять дней назад украинцы платили по 27,77 грн за литр в среднем.

По состоянию на 28 октября 2022 года, бензин марки А-95 стоит преимущественно от 46,35 грн до 50,49 грн за литр. Украинские АЗС выставляют цену преимущественно в 49,99 грн/л.

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Чтобы купить литр дизельного топлива, придется заплатить от 52 грн до 54,99 грн. Однако чаще можно увидеть ценники на 53,50-54,20 грн за литр.

Автогаз неутомимо дорожает, об этом свидетельствуют данные Министерства финансов и мониторинговых ресурсов. Согласно актуальной информации, средняя цена на газ на АЗС колеблется от 26,50 грн до 28,98 грн за литр.

Некоторые ценники на АЗС могут зависеть от области Украины, где хотят купить литр топлива для автомобиля. В частности, бензин стоит дешевле в Киевской, Волынской и Днепропетровской областях, а дизельное топливо – в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях.

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Автомобилисты АЗС Бензин водії Газові заправки Дизельне пальне паливо Цены Цены на бензин
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