У п’ятницю, 24 березня, середні ціни на українських АЗС майже не змінилися.

Так, літр преміального бензину A-95+ можна купити за 49,01 грн.

Середня вартість популярного А-95 залишається стабільною – 47,16 грн за літр.

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Бензин марки A-92 реалізовують по 46 грн/л.

Мінімально здешевшало дизельне пальне – мінус 2 копійки (47,86 грн/л).

Ціна на автогаз впала на 3 копійки, сьогодні літр можна придбати по 22,02 грн.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?

У мережах АЗС ціни на А-95 коливаються у діапазоні 43,49-50 грн/л.

Вартість дизеля – від 44 грн до 50 грн за літр. Дизельне пальне в середньому реалізують по 19,45-25,50 грн/л.

Джерело: AutoRia