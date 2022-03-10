Министерство инфраструктуры обнародовало список альтернативных маршрутов для автоперевозок с Востока на Запад Украины. Это позволит избежать огромных пробок на основных дорожных магистралях.

Проблемы касаются не только легковых авто, но грузового транспорта с гуманитарной помощью, которая поддерживает жизнедеятельность пострадавших в результате войны с Россией городов.

Так, новые маршруты помогут быстро эвакуироваться с Киева, Днепра, Полтавы и Николаева в Тернополь, Ровно и Луцк.

В министерстве выбрали лучшие маршруты с хорошим качеством дорожного покрытия, минимальным количеством блокпостов, а также с минимальным возникновением пробок из-за грузового транспорта.

Так, маршрут Киев-Тернополь рекомендуется проезжать по таким автодорогам: Е95, Р-32, М-21, Е50.

Днепр-Тернополь можно проехать следующим путем: Е50, Р-06, Р-71, Е50.

В маршруте Киев-Ровно также рекомендуется использовать следующие автодороги: Е95, Р-19, Е40, М-21, Е-40.

Для тех, кто хочет добраться с Киева в Тернополь рекомендуется следующий маршрут: Е95 и Е50.

Чтобы доехать с Полтавы в Тернополь рекомендуется ехать по дорогам Е584 и Е50.

Эвакуироваться из Николаева в Тернополь рекомендуется по пути Р-06, Р-71 и Е50.

Так, правила ПДД распространяется не только на оживленные трассы, но и на города Украины. В КМДА сообщили, что в столице увеличилось количество ДТП, которые имеют тяжелые последствия. В администрации призвали водителей уважать друг друга на дороге и соблюдать скоростной режим.