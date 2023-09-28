В Україні дещо змінилися середні ціни на більшість видів пального 28 вересня. Наприклад, на А-95+ і А-92 цінник знизився, а ось на газ – піднявся.

Так, топовий А-95+ тепер коштує 57,49 грн – порівняно з 27 вересня, цінник знизився на 1 копійку.

Ціна на А-95 на більшості заправок не коливається – ті самі 54,73 грн за літр.

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А-92 в Україні дешевшає аж на цілих 6 копійок і тепер коштує 52,75 за літр. Цей бензин часто використовують для заправки генераторів, тож зниження вартості допоможе багатьом заощадити.

Дизельне пальне продається без змін – 65.,66 грн за літр.

Газ став єдиним пальним, яке подорожчало. Щоправда, підвищення ціни незначне – на 1 копійку. Тепер він продається на АЗС по 25,65 за літр.

Ціни на пальне в мережах АЗС на 28 вересня:

І поки багато українців цікавляться вартістю пального для авто з ДВЗ, експерти з’ясували, які електрокари є найекономічнішими. Як виявилося, французький Peugeot e-308 може проїхати на 1 кВт⋅год близько 7 км. На сьогодні, в Україні 1 кВт коштує близько 3 грн.