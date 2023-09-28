В Украине слегка изменились среднее цены на большинство видов топлива 28 сентября. К примеру, на А-95+ и А-92 ценник снизился, а вот на газ — поднялся.

Так, топовый А-95+ теперь стоит 57,49 грн — в сравнении с 27 сентября, ценник снизился на 1 копейку.

Цена на А-95 на большинстве заправок не колеблется — те же 54,73 грн за литр.

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А-92 в Украине дешевеет аж на целых 6 копеек и теперь стоит 52,75 за литр. Этот бензин часто используется для заправки генераторов, так что снижение стоимости поможет многим сэкономить.

Дизельное топливо продается без изменений — 65,66 грн за литр.

Газ стал единственным топливом, которое подорожало. Правда, повышение цены незначительное — на 1 копейку. Теперь он продается на АЗС по 25,65 за литр.

Цены на топливо в сетях АЗС на 28 сентября:

И пока многие украинцы интересуются стоимость топлива для авто с ДВС, эксперты выяснили, какие электрокары являются самыми экономичными. Как оказалось, французский Peugeot e-308 может проехать на 1 кВт⋅ч около 7 км. На сегодняшний день, в Украине 1 кВт стоит в районе 3 грн.