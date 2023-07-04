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Авто

180 км польоту за $300 тис.: у США тестують перший електричний автомобіль-літак

4 Липня 2023, 09:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Авто

У США почнуть тестувати новий летючий автомобіль від компанії Alef Automotive. Транспорт майбутнього продаватимуть за ціною від $300 тис. уже 2025 року.

Днями влада США дозволила випробовувати автомобіль-літак у повітрі – це перший повністю електричний транспорт, який зможе літати і їздити дорогами.

Виробник Alef Automotive заявляє, що Model A зможе не тільки їздити загальними дорогами, а й матиме можливість вертикального зльоту та посадки. Щоправда, пасажирів у транспорті може бути лише двоє, а дальність польоту – до 180 км.

Виробництво і постачання заплановані на 2025 рік.

Model A – не перший такий транспорт, який отримав дозвіл на тестування в повітрі. Однак це перший літак, який також зможе їздити й дорогами.

– Ми дуже раді отримати цей сертифікат від FAA. Це один маленький крок для літаків, один гігантський крок для автомобілів, – заявив глава компанії Джим Духовни.

Щоправда, будуть серйозні обмеження на дорогах – за законом, швидкість майбутнього транспорту обмежена 40 км/год.

Навіть популярні автомобілі можуть приємно дивувати своїх власників через роки – хакери знайшли секретний режим в автомобілях Tesla. З його допомогою можна керувати авто без рук – за допомогою автопілота.

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Джерело
CNN
Теги
Автомобілісти Літаюче авто
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