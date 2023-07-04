В США начнут тестировать новый летающий автомобиль от компании Alef Automotive. Транспорт будущего будет продаваться по цене от $300 тыс. уже в 2025 году.

На днях власти США разрешили испытывать автомобиль-самолет в воздухе — это первый полностью электрический транспорт, который сможет летать и ездить по дорогам.

Производитель Alef Automotive заявляет, что Model A сможет ездить по общим дорогам, но и иметь возможность вертикального взлета и посадки. Правда, пассажиров в транспорте может быть всего два, а дальность полета — до 180 км.

Производство и поставки запланированы на 2025 год.

Model A — не первый подобный транспорт, который получил разрешение на тестирование в воздухе. Но это первый самолет, который также сможет ездить и по дорогам.

— Мы очень рады получить этот сертификат от FAA. Это один маленький шаг для самолетов, один гигантский шаг для автомобилей, — заявил глава компании Джим Духовны.

Правда, будут серьезные ограничения на дорогах — по закону, скорость будущего транспорта будет ограничена 40 км/ч.

Даже популярные автомобили могут приятно удивлять своих владельцев спустя годы — хакеры нашли секретный режим в автомобилях Tesla. С его помощью можно управлять авто без рук — с помощью автопилота.