Ракет і дронів у Росії залишилося ще багато. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, скільки ще росіяни битимуть по Україні з повітря.

– Ракет і дронів у них багато, і до кінця місяця буде ще. У них 80% відновлення. Що я ще можу сказати? Гатити вони будуть ще довго, – заявив мольфар.

Гордєєв також розкрив, коли саме чекати на обстріли ракетами та дронами.

– Як завжди, робити вони це будуть уночі, летітимуть і Кинджали. Готуйтеся, друзі, буде дуже важкий період. До кінця року точно будуть постійні обстріли. Однак розклад карт показав відбиття ППО, тож усе буде добре. Однак зверніть увагу на число 10 – може це дата, місяць, або навіть час. У цей період буде важкий приліт. У будь-якому разі не ігноруйте повітряну тривогу, – заявив мольфар.

Раніше Гордєєв розповів, чи зможуть F-16 знищити флот РФ. Мольфар вважає, що цього нам можуть не дати зробити, і йдеться про закони і правила.