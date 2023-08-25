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Тут грає закон: мольфар розповів, чи зможуть F-16 знищити флот РФ

25 Серпня 2023, 15:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
F-16

Передані Україні літаки F-16 не зможуть знищити кораблі Росії. Мольфар Макс Гордєєв в ефірі Ранку у великому місті розповів, чому довгоочікувані винищувачі не несуть небезпеки флоту РФ.

– Їм цього не дадуть зробити. Знов-таки, тут грає роль закон, правила, – зізнався мольфар.

Гордєєв додав, що зараз у цьому питанні ситуація нейтральна – не можна сказати однозначно, чи буде можливість знищити кораблі, чи ні.

– Я бачу, що нас затримують. Щось не можна робити за тими правилами, за якими нам дають літаки. Саме закон не дасть це зробити, – запевнив Макс.

Проте флоту РФ буде не солодко – раніше мольфар розповів, як Україна розблокує порти. Макс упевнений, що у ЗСУ є секретний план, але ось розкривати його зараз не варто – усьому свій час.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Винищувач F-16
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