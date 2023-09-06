Ракет и дронов у России осталось еще много. Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе рассказал, сколько еще россияне будут бить по Украине с воздуха.

— Ракет и дронов и них много, и к концу месяца будет еще. У них 80% возобновления. Что я еще могу сказать? Гатить они будут еще долго, — заявил мольфар.

Гордеев также раскрыл, когда именно ждать обстрелов ракетами и дронами.

— Как всегда, делать они это будут ночью, будут лететь и Кинжалы. Готовьтесь, друзья, будет очень трудный период. До конца года точно будут постоянные обстрелы. Однако расклад карт показал отбитие ППО, так что все будет хорошо. Однако обратите внимание на число 10 — может это дата, месяц, или даже время. В этот период будет тяжелый прилет. В любом случае не игнорируйте воздушную тревогу, — заявил мольфар.

Ранее Гордеев рассказал, смогут ли F-16 уничтожить флот РФ. Мольфар считает, что этого нам могут не дать сделать, и речь идет о законах и правилах.