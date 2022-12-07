У січні 2023 року зростаючий Місяць очікується двічі на початку року – на початку і наприкінці місяця. Так, перший цикл посідає період з 1 по 6 число, а другий – з 22 по 31 січня.

Примітно, що повний Місяць очікується 7 числа – він буде під знаком Рак. Астрологи запевняють, що цей день буде несприятливим – краще не братися за великі та важливі справи, а також не з’ясовувати стосунки зі своїми близькими.

Вже 15 числа буде третя чверть, і на 21 січня припадає новий Місяць

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Зростаючий Місяць – це сприятливий період космічної активності, що впливає на все живе. Це стосується як рослин і тварин, так і людей. Краще підготуватися до важливих робити й взятися за них із максимальною самовіддачею.

Сприятливі дні у січні 2023: 2, 3, 5, 9, з 11 по 14, з 16 по 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 числа.

Як можна помітити, сприятливих днів на перший місяць 2023 доводиться дуже багато.

Нейтральні дні січня 2023 : 1, 4, 6, 8, 10, 15, 21, 23, 25, 27, 29 числа.

Несприятливих днів у січні 2023 практично немає. За винятком – 7 число, на яке припадає повний місяць.

Також можна дізнатися, коли буде повний Місяць у січні 2023, і як до нього підготуватися заздалегідь, щоб не втратити шанс покращити своє життя.