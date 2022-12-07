В январе 2023 года растущая Луна ожидается дважды в начале года — в начале и конце месяца. Так, первый цикл приходится на период с 1 по 6 число, а второй — с 22 по 31 января.

Примечательно, что полная Луна ожидается 7 числа — она будет пол знаком Рак. Астрологи уверяют, что этот день будет неблагоприятным — лучше не браться за крупные и важные дела, а также не выяснять отношения со своими близкими.

Уже 15 числа будет третья четверть, и на 21 января приходится Новая Луна

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Растущая Луна — это благоприятный период, космической активности, влияющий на все живое. Это касается как растений и животный, так и людей. Лучше подготовиться к важным делать и взяться за них с максимальной самоотдачей.

Благоприятные дни в январе 2023: 2, 3, 5, 9, с 11 по 14, с 16 по 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 числа.

Как можно заметить, благоприятных дней на первый месяц 2023 года приходится очень много.

Нейтральные дни января 2023: 1, 4, 6, 8, 10, 15, 21, 23, 25, 27, 29 числа.

Неблагоприятных дней в январе 2023 года практически нет. За исключение — 7 число, на которое приходится полнолуние.

Также можно узнать, когда будет полнолуние в январе 2023, и как к нему подготовиться заранее, чтобы не утратить шанс улучшить свою жизнь.