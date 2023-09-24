чи правда, що наказ збити літак пригожина віддав шойгу

Наприкінці серпня в авіакатастрофі загинув глава ПВК Вагнер. Мольфар і таролог Макс Гордєєв сказав, хто дав наказ збити літак Євгена Пригожина.

Таролог упевнений, у цьому безпосередньо замішаний міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Ба більше, персонаж на одній із карт, що випали у Гордєєва, дуже схожий на кривавого диктатора Володимира Путіна.

– 100% – це він сказав і віддав наказ. Я не знаю, як так вийшло, карти – це відображення питання і ймовірність того, що на карті можуть бути схожі люди, – мінімальна, але якщо ви подивитеся ось тут, чи не здається вам, що це обличчя Путіна, – зазначив Макс.

Каже, між Шойгу і Пригожиним була розмова, в якій нібито все зіслалося на те, що все буде добре.

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– Він прекрасно знав, що його приберуть, оскільки він вчинив як щур. Шойгу здав його і координати, прибрав його, – сказав Гордєєв.

Раніше мольфар побачив, що насправді сталося з Пригожиним. Він висловив сумніви, що смерть глави ПВК Вагнер настала внаслідок падіння літака і припустив, що його туди могли вже покласти, як тіло.