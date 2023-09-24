В конце августа в авиакатастрофе погиб глава ЧВК Вагнер. Мольфар и таролог Макс Гордеев сказал, кто дал приказ сбить самолет Евгения Пригожина.

Таролог уверен, в этом напрямую замешан министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Более того, персонаж на одной из карт, выпавших у Гордеева, очень похож на кровавого диктатора Владимира Путина.

— 100% — это он сказал и отдал приказ. Я не знаю, как так получилось, карты — это отражение вопроса и вероятность того, что на карте могут быть похожие люди — минимальная, но если вы посмотрите вот здесь, не кажется ли вам, что это лицо Путина, — отметил Макс.

Говорит, между Шойгу и Пригожиным был разговор, в котором якобы все сослалось к тому, что все будет хорошо.

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— Он прекрасно знал, что его уберут, поскольку он поступил как крыса. Шойгу сдал его и координаты, убрал его, — сказал Гордеев.

Ранее мольфар увидел, что на самом деле служилось с Пригожиным. Он выразил сомнения, что смерть главы ЧВК Вагнер наступила в результате падения самолета и предположил, что его туда могли уже положить, как тело.