Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Його могли покласти в літак уже мертвим: мольфар побачив, що сталося з Пригожиним

15 Вересня 2023, 17:33
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
мольфар побачив, що сталося з Пригожиним

Наприкінці серпня стало відомо про смерть глави ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Він загинув в авіакатастрофі, проте багато хто сумнівається, чи дійсно це так, і вважає, що ватажок вагнерівців може бути в доброму здоров’ї і сповнений сил. Мольфар Макс Гордєєв сказав, чи живий Пригожин.

За його словами, Пригожин ходив по межі, він дуже багато чого знав і дозволяв собі, а тому його планували та хотіли ліквідувати. Однак мольфар сумнівається, що смерть ватажка ПВК Вагнера безпосередньо сталася через падіння літака.

– Ситуація, яка була, йшла до того, щоб його знищити, прибрати… Його 100% прибрали. Випадає карта Туз Жезлів, що як спалах. Ми знаємо, що падіння відбулося через якийсь спалах. Єдине, що мене дуже хвилює, мені здається, що його прибрали ще до того, як він потрапив на літак, – наголосив Гордєєв.

Каже, візуально Пригожин туди не зайшов, оскільки свідчень не було.

Зараз дивляться

– Його могли туди покласти просто як тіло, – наголосив Макс.

Раніше мольфар також розповів, чи зрадить Сергій Шойгу президента РФ Володимира Путіна. За його словами, саме такої мети у міністра оборони країни-агресора немає, але якщо він зважиться на такий крок, для нього це буде великий ризик.

Читайте також:
Ольга СкабееваПропаганда – їхня свята справа: мольфар сказав, чи дійсно Скабєєва вірить у те, що говорить

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
ПВК Вагнера
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь