Наприкінці серпня стало відомо про смерть глави ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Він загинув в авіакатастрофі, проте багато хто сумнівається, чи дійсно це так, і вважає, що ватажок вагнерівців може бути в доброму здоров’ї і сповнений сил. Мольфар Макс Гордєєв сказав, чи живий Пригожин.

За його словами, Пригожин ходив по межі, він дуже багато чого знав і дозволяв собі, а тому його планували та хотіли ліквідувати. Однак мольфар сумнівається, що смерть ватажка ПВК Вагнера безпосередньо сталася через падіння літака.

– Ситуація, яка була, йшла до того, щоб його знищити, прибрати… Його 100% прибрали. Випадає карта Туз Жезлів, що як спалах. Ми знаємо, що падіння відбулося через якийсь спалах. Єдине, що мене дуже хвилює, мені здається, що його прибрали ще до того, як він потрапив на літак, – наголосив Гордєєв.

Каже, візуально Пригожин туди не зайшов, оскільки свідчень не було.

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– Його могли туди покласти просто як тіло, – наголосив Макс.

Раніше мольфар також розповів, чи зрадить Сергій Шойгу президента РФ Володимира Путіна. За його словами, саме такої мети у міністра оборони країни-агресора немає, але якщо він зважиться на такий крок, для нього це буде великий ризик.