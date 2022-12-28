Усі в дитинстві чули настанову від батьків, що гроші з землі брати не можна. Мовляв, підібрані гроші вважаються брудними та можуть передати негативну енергію минулого власника.

Факти ICTV дізнавалися, яку небезпеку несуть знайдені гроші та чому їх не можна підбирати з землі.

Чому не можна підбирати гроші з землі

У цьому питанні Фактам ICTV допомагав розібратися переможець 19 сезону проєкту Битва екстрасенсів Ніколас Петросян. За його словами, гроші – найважливіший егрегор, з яким люди існують від народження та до кінця днів.

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– Грошовий егрегор найголовніший, тому що без грошей ми існувати не можемо. Ми залежимо від грошей. Найчастіше різноманітні практики та експерти роблять на гроші крадники, – каже Петросян.

Експерт додає, щойно людина підіймає знайдені гроші з землі, вона дозволяє іншому підключитися до свого грошового каналу. Таким чином створюється невидима нитка, яка тягнеться між цими людьми.

– Також люди роблять вкиди через гроші. Тобто скидають якісь хвороби, негативні налаштування. Є така практика, має вона назву вкид, за якою ти знімаєш з себе негатив та скидаєш цей негатив через систему пентаклі, тобто гроші, – додає Петросян.

Відповідно, коли людина підіймає такі гроші, вона забирає собі негативні програми, які були закладені в цих купюрах.

– Ще є випадки, коли люди проводять ритуали, даючи плату сутностям та бісам у вигляді монет. Ці гроші викидають на перехрестях, широких дорогах, біля церкви тощо. Ці гроші залишають для плати бісам. І людина, яка підіймає такі гроші, може накликати на себе біду у вигляді бісів. Ці біси будуть поступово поїдати вас, – каже експерт.

За словами екстрасенса, гроші зазвичай залишають на землі для того, аби скинути з себе певні грошові проблеми. Відповідно, підіймаючи чужі гроші, ви накликаєте на себе негатив та додаткові проблеми.

Експерт зазначає, що гроші володіють дуже сильною енергетикою, яка може перевернути життя будь-якої людини. Тому підбирати з землі монети чи купюри – дуже погана ідея!