Все в детстве слышали наставление от родителей, что деньги с земли брать нельзя. Мол, подобранные деньги считаются грязными и могут передать негативную энергию прошлого владельца.

Факты ICTV узнавали, какую опасность несут найденные деньги и почему их нельзя подбирать с земли.

Почему нельзя подбирать деньги с земли

В этом вопросе Фактам ICTV помогал разобраться победитель 19 сезона проекта Битва экстрасенсов Николас Петросян. По его словам, деньги — важнейший эгрегор, с которым люди существуют от рождения и до конца дней.

Сейчас смотрят

— Денежный эгрегор самый главный, потому что без денег мы существовать не можем. Мы зависим от денег. Чаще всего разнообразные практики и эксперты делают на деньги воровки, — говорит Петросян.

Эксперт добавляет, что как только человек поднимает найденные деньги с земли, он позволяет другому подключиться к своему денежному каналу. Таким образом создается невидимая нить, которая тянется между этими людьми.

— Также люди делают вбросы через деньги. То есть сбрасывают какие-то болезни, негативные настройки. Есть такая практика, имеет она название вброс, по которой ты снимаешь с себя негатив и сбрасываешь этот негатив через систему пентакли, то есть деньги, — добавляет Петросян.

Соответственно, когда человек поднимает такие деньги, он забирает себе негативные программы, которые были заложены в этих купюрах.

— Еще есть случаи, когда люди проводят ритуалы, давая плату сущностям и бесам в виде монет. Эти деньги выбрасывают на перекрестках, широких дорогах, возле церкви и тому подобное. Эти деньги оставляют для платы бесам. И человек, поднимающий такие деньги, может навлечь на себя беду в виде бесов. Эти бесы будут постепенно поедать вас, — говорит эксперт.

По словам экстрасенса, деньги обычно оставляют на земле для того, чтобы сбросить с себя определенные денежные проблемы. Соответственно, поднимая чужие деньги, вы навлекаете на себя негатив и дополнительные проблемы.

Эксперт отмечает, что деньги обладают очень сильной энергетикой, которая может перевернуть жизнь любого человека. Поэтому подбирать с земли монеты или купюры — очень плохая идея!