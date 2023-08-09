Кожна людина має свій фінансовий код. На думку нумерологів, він ховається у нашій даті народження.

Саме завдяки нумерології, можна легко вирахувати свій грошовий код, який допоможе притягувати фінансовий добробут у ваше життя.

Як розрахувати свій грошовий код за датою народження – читайте в нашому матеріалі.

Код удачі та грошей: як розрахувати своє фінансове число

Індивідуальний фінансовий код – це комбінація чотирьох цифр, яка розраховується за датою народження. Розрахувати свій грошовий код можна шляхом складання цифр.

Наприклад, ви народилися 31.05.1975.

Перше число у фінансовому коді визначається складанням цифр дня народження. Розрахунки проводяться до простого числа: 3+1 = 4. Якщо вийде двозначне число, наприклад, 11, тоді його потрібно розкласти та додати: 1+1=2.

Друга цифра у фінансовому коді – місяць вашого народження: 0+5 = 5.

Щоб отримати третю цифру грошового коду, необхідно підсумувати цифри року народження (у вас має вийти число від 1 до 9): 1+9+7+5 = 22= 2+2 = 4

Четверта цифра дорівнює сумі отриманих раніше чисел: 4+5+4 = 13 = 1+3 = 4.

Відповідно, ваш грошовий код: 4544.

Як можна використовувати свій грошовий код

Як пароль для телефону або сейфа.

Як логін чи пароль до електронної пошти.

Як пін-код банківської картки тощо.

Якщо грошовий код входить до номера телефону чи банківської картки – це матиме дуже потужний вплив на ваше фінансове становище.

Крім того, можна щодня повторювати свій фінансовий код вголос чи подумки, написати його на клаптику паперу й носити в гаманці чи написати маркером на банківській картці.

Також можна виготовити аксесуар, який ви будете завжди носити з собою. Це може бути браслет, кулон чи каблучка з гравіювання вашого фінансового коду.