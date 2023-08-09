Каждый человек имеет свой финансовый код. По мнению нумерологов, он скрывается в нашей дате рождения.
Именно благодаря нумерологии, можно легко высчитать свой денежный код, который поможет притягивать финансовое благополучие в вашу жизнь.
Как рассчитать свой денежный код по дате рождения — читайте в нашем материале.
Код удачи и денег: как рассчитать свое финансовое число
Индивидуальный финансовый код — это комбинация четырех цифр, которая рассчитывается по дате рождения. Рассчитать свой денежный код можно путем сложения цифр.
Например, вы родились 31.05.1975.
Первое число в финансовом коде определяется составлением цифр дня рождения. Расчеты производятся до простого числа: 3+1 = 4. Если у вас получится двузначное число, например, 11, тогда его нужно разложить и добавить: 1 + 1 = 2.
Вторая цифра в финансовом коде — месяц вашего рождения: 0 + 5 = 5.
Чтобы получить третью цифру денежного кода, необходимо суммировать цифры года рождения (у вас должно получиться число от 1 до 9): 1+9+7+5 = 22= 2+2 = 4
Четвертая цифра равна сумме полученных ранее чисел: 4+5+4 = 13 = 1+3 = 4.
Соответственно, ваш денежный код: 4544.
Как можно использовать свой денежный код
- Как пароль для телефона или сейфа.
- Как логин или пароль к электронной почте.
- Как пин-код банковской карты.
Если денежный код входит в номер телефона или банковской карты — это окажет очень мощное влияние на ваше финансовое положение.
Кроме того, можно ежедневно повторять свой финансовый код вслух или мысленно, написать его на клочке бумаги и носить в кошельке или написать маркером на банковской карте.
Также можно изготовить аксессуар, который вы будете всегда носить с собой. Это может быть браслет, кулон или кольцо с гравировкой вашего финансового кода.
— Важно! Нельзя никому рассказывать свой финансовый код, иначе денежная удача отвернется от вас.