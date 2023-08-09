Каждый человек имеет свой финансовый код. По мнению нумерологов, он скрывается в нашей дате рождения.

Именно благодаря нумерологии, можно легко высчитать свой денежный код, который поможет притягивать финансовое благополучие в вашу жизнь.

Как рассчитать свой денежный код по дате рождения — читайте в нашем материале.

Код удачи и денег: как рассчитать свое финансовое число

Индивидуальный финансовый код — это комбинация четырех цифр, которая рассчитывается по дате рождения. Рассчитать свой денежный код можно путем сложения цифр.

Например, вы родились 31.05.1975.

Первое число в финансовом коде определяется составлением цифр дня рождения. Расчеты производятся до простого числа: 3+1 = 4. Если у вас получится двузначное число, например, 11, тогда его нужно разложить и добавить: 1 + 1 = 2.

Вторая цифра в финансовом коде — месяц вашего рождения: 0 + 5 = 5.

Чтобы получить третью цифру денежного кода, необходимо суммировать цифры года рождения (у вас должно получиться число от 1 до 9): 1+9+7+5 = 22= 2+2 = 4

Четвертая цифра равна сумме полученных ранее чисел: 4+5+4 = 13 = 1+3 = 4.

Соответственно, ваш денежный код: 4544.

Как можно использовать свой денежный код

Как пароль для телефона или сейфа.

Как логин или пароль к электронной почте.

Как пин-код банковской карты.

Если денежный код входит в номер телефона или банковской карты — это окажет очень мощное влияние на ваше финансовое положение.

Кроме того, можно ежедневно повторять свой финансовый код вслух или мысленно, написать его на клочке бумаги и носить в кошельке или написать маркером на банковской карте.

Также можно изготовить аксессуар, который вы будете всегда носить с собой. Это может быть браслет, кулон или кольцо с гравировкой вашего финансового кода.