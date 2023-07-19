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Живе дуже бідно: мольфар сказав, чи повернуть Януковича в Україну

19 Липня 2023, 19:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Чи повернуть Януковича в Україну

Мольфар і таролог Макс Гордєєв сказав, чи повернуть українського експрезидента-втікача Віктора Януковича в Україну та чи судитимуть його тут.

За словами Гордєєва, його все ще ховають і тримають, як президента, що прийде натомість української влади.

– Є велика ймовірність того, що його судитимуть, але на це все треба час. Статків таких, як у нього були раніше, немає та не буде вже, це очевидно, – каже Гордєєв.

Додає, в Януковича відбулася якась трансформація і він чогось дуже боїться, та навіть почав звертатися до Бога.

– Нині він живе дуже бідно, – зазначив мольфар.

Також Макс Гордєєв сказал, коли ЗСУ звільнять Крим. Мольфар наголосив, що для цього потрібен час, оскільки проблема не в самому півострові, а в людях, що там живуть.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Віктор Янукович
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