Таролог Людмила Хомутовська розповіла, яка зима чекає на українців, а саме – чи буде опалення та газ у нашій країні.

Каже, зима однозначно буде важка і газ доведеться економити.

– Ми її переживемо, але те, що вона буде складною і вже сьогодні про неї треба думати – однозначно. Мерзнути ми не будемо. Допомога буде з боку держави, регульовані ціни, але зима буде складною, – зазначила Людмила.

Варто зазначити, що Україна вже готується до опалювального сезону 2022-2023.

Зараз дивляться

Також Хомутовська відповіла на запитання, чи нападе РФ на Литву. Таролог підкреслила, що такий план у Росії справді є, однак вони робитимуть все, щоб Литва зробила перші кроки.

Понад те, Людмила зазначила, що РФ спробує затягнути у війну ще одну країну.