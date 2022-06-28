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Замерзнемо чи ні? Таролог побачила, яким буде опалювальний сезон в Україні

28 Червня 2022, 17:56
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Замерзнемо чи ні? Таролог побачила, яким буде опалювальний сезон в Україні
Джерело: Depositphotos

Таролог Людмила Хомутовська розповіла, яка зима чекає на українців, а саме – чи буде опалення та газ у нашій країні.

Каже, зима однозначно буде важка і газ доведеться економити.

– Ми її переживемо, але те, що вона буде складною і вже сьогодні про неї треба думати – однозначно. Мерзнути ми не будемо. Допомога буде з боку держави, регульовані ціни, але зима буде складною, – зазначила Людмила.

Варто зазначити, що Україна вже готується до опалювального сезону 2022-2023.

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Також Хомутовська відповіла на запитання, чи нападе РФ на Литву. Таролог підкреслила, що такий план у Росії справді є, однак вони робитимуть все, щоб Литва зробила перші кроки.

Понад те, Людмила зазначила, що РФ спробує затягнути у війну ще одну країну.

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Теги
Астрологія зима Опалення в Україні
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