Таролог Людмила Хомутовська розповіла, чи нападе РФ на Литву і чи піде на воєнний конфлікт з іншими країнами.

Каже, план рухатися у бік Литви і створювати там конфлікт – Росія однозначно має. Робитимуться і диверсії.

– Це все для того, щоб Литва сама зробила перші кроки, щоби зупинити РФ. Тоді буде історія – вони самі на нас напали… Тут більше про провокацію, а не про те, що вони підуть туди з війною, хоч план є. З іншого боку – Литва сильно захищена, рухатися туди для Росії не дуже добре і буде моментально зупинено, але РФ не зупиниться, провокуватиме до останнього, – сказала таролог.

Каже, влада РФ спробує затягнути у війну ще одну країну, швидше за все – Польщу.

Зараз дивляться

Раніше астрологи розповіли про стан здоров’я президента РФ Володимира Путіна. За їхніми словами, політик має тяжку хворобу — лікарні та аптеки не допоможуть. Ба більше, хвороба прогресує і є різке погіршення.

Фото: Людмила Хомутовська