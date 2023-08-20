Російський пропагандист Володимир Соловйов заробив на брудній кремлівській брехні гарні фінансові статки, але разом із ними – великі проблеми зі здоров’ям, у тому числі психологічні.

Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Він дійсно має зараз багато цінностей. Але чи має душу – ось у чому питання. Зараз я бачу фінансові статки, дуже багато. Але в нього великі проблеми з нервовою системою. Як бачимо, карма працює проти нього, енергетично він сам себе знищує, – переконаний Гордєєв.

Історія зі статками Соловйова нагадала мольфару мультик про золоту антилопу.

– Жадібність Соловйова його ж і погубить, тут очевидна історія. Натомість він зараз дуже багатий на психологічні проблеми та вади зі здоров’ям, – додав Гордєєв.

Про проблеми зі здоров’ям у Соловйова мольфар говорить не вперше. Раніше Гордєєв розповідав про психологічні вади пропагандиста, викликані алкоголізмом, а також запалення органів.