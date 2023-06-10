Пропагандист Володимир Соловйов невиліковно хворий. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

За словами Гордєєва, посіпака Кремля часто вживає алкоголь і від того має серйозні психологічні проблеми, а також запалення органів.