Пропагандист Володимир Соловйов невиліковно хворий. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.
За словами Гордєєва, посіпака Кремля часто вживає алкоголь і від того має серйозні психологічні проблеми, а також запалення органів.
– Алкоголь, який Соловйов споживає регулярно, уже робить свої неймовірні штуки. Хвороби є, доволі серйозні. Від психологічних до запалення певних органів. У людей із таким негативним аспектом найзабитіша чакра – горло. Є ймовірність, що він матиме ракове захворювання. Є підпис договору з дияволом, – переконаний мольфар.
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