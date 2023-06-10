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Алкоголь робить своє! Мольфар побачив букет хвороб у Соловйова

10 Червня 2023, 08:15
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Алкоголь робить своє! Мольфар побачив букет хвороб у Соловйова

Пропагандист Володимир Соловйов невиліковно хворий. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

За словами Гордєєва, посіпака Кремля часто вживає алкоголь і від того має серйозні психологічні проблеми, а також запалення органів.

– Алкоголь, який Соловйов споживає регулярно, уже робить свої неймовірні штуки. Хвороби є, доволі серйозні. Від психологічних до запалення певних органів. У людей із таким негативним  аспектом найзабитіша чакра – горло. Є ймовірність, що він матиме ракове захворювання. Є підпис договору з дияволом, – переконаний мольфар.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Володимир Соловйов Росія
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