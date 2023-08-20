Российский пропагандист Владимир Соловьев заработал на грязной кремлевской лжи хорошее финансовое состояние, но вместе с ним — большие проблемы со здоровьем, в том числе психологические.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— У него действительно сейчас много ценностей. Но есть ли у него душа — вот в чем вопрос. Сейчас я вижу финансовое состояние, очень много. Но у него большие проблемы с нервной системой. Как видим, карма работает против него, энергетически он сам себя уничтожает, — убежден Гордеев.

История с состоянием Соловьева напомнила мольфару мультик про золотую антилопу.

— Жадность Соловьева его же и погубит, здесь очевидная история. Зато он сейчас очень богат на психологические проблемы и проблемы со здоровьем, — добавил Гордеев.

О проблемах со здоровьем у Соловьева мольфар говорит не впервые. Ранее Гордеев рассказывал о психологических изъянах пропагандиста, вызванные алкоголизмом, а также воспалении органов.