Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Астрология

За грязную пропаганду Кремль “наградил” Соловьева болячками, он себя уничтожает — мольфар

20 августа 2023, 13:27
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
які багатства отримав соловйов за брудну пропаганду

Российский пропагандист Владимир Соловьев заработал на грязной кремлевской лжи хорошее финансовое состояние, но вместе с ним — большие проблемы со здоровьем, в том числе психологические.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— У него действительно сейчас много ценностей. Но есть ли у него душа — вот в чем вопрос. Сейчас я вижу финансовое состояние, очень много. Но у него большие проблемы с нервной системой. Как видим, карма работает против него, энергетически он сам себя уничтожает, — убежден Гордеев.

История с состоянием Соловьева напомнила мольфару мультик про золотую антилопу.

— Жадность Соловьева его же и погубит, здесь очевидная история. Зато он сейчас очень богат на психологические проблемы и проблемы со здоровьем, — добавил Гордеев.

О проблемах со здоровьем у Соловьева мольфар говорит не впервые. Ранее Гордеев рассказывал о психологических изъянах пропагандиста, вызванные алкоголизмом, а также воспалении органов.

Читайте также:
Що буде з двійниками Путіна після його смерті - прогноз мольфараРешают другие люди: мольфар сказал, что будет с двойниками после смерти Путина

Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Володимир Соловйов Пропаганда Росії
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь