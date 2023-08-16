Що буде з двійниками Путіна після його смерті - прогноз мольфара

Двійники Володимира Путіна можуть якийсь час продовжувати дурити росіян і весь світ, якщо президента РФ ліквідують. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

За його словами, росіянам вигідно, аби Путін був на місці.

– Ви маєте розуміти, що багато чого вирішує не Путін, а інші люди. За будь-яким лідером стоїть інший лідер – той, що сильніший, і той, що має більше влади. Навіть із Путіним така ситуація, – додав він.

Інформація про те, що Путін має двійників, давно перестала бути таблоїдною. Зараз існування “колективного” Путіна обговорюють на всіх рівнях. В українській розвідці вже казали про наявність доказів, що вказують на використання російським диктатором технології двійників.