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Вирішують інші люди: мольфар сказав, що буде з двійниками після смерті Путіна

16 Серпня 2023, 15:54
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Що буде з двійниками Путіна після його смерті - прогноз мольфара

Двійники Володимира Путіна можуть якийсь час продовжувати дурити росіян і весь світ, якщо президента РФ ліквідують. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

За його словами, росіянам вигідно, аби Путін був на місці.

– Ви маєте розуміти, що багато чого вирішує не Путін, а інші люди. За будь-яким лідером стоїть інший лідер – той, що сильніший, і той, що має більше влади. Навіть із Путіним така ситуація, – додав він.

Інформація про те, що Путін має двійників, давно перестала бути таблоїдною. Зараз існування “колективного” Путіна обговорюють на всіх рівнях. В українській розвідці вже казали про наявність доказів, що вказують на використання російським диктатором технології двійників.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Володимир Путін Росія
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