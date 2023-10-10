Є проблеми: мольфар побачив стан здоров’я Кадирова

У глави Чечні та союзника Путіна зараз усе відносно добре. Мольфар побачив, чи справді Кадиров на межі життя і смерті, та яка на нього очікує доля.

Як виявилося, зараз Рамзану нічого не загрожує – новини про поганий стан були фейком.

– Це була афера, щоб люди повірили. Для чого він це зробив? Кадиров хотів побачити, хто його ворог, – вважає мольфар.

Гордєєв упевнений, що історію з проблемами зі здоров’ям Кадирова було створено не для нас.

Зараз дивляться

– Проти нього зараз є повстання, тож він хоче дізнатися, хто до чого причетний. Карти показують стабільну ситуацію з його самопочуттям. Однак проблеми зі здоров’ям у нього все ж є – він зловживає алкоголем і жирною їжею, та й зовнішній вигляд – не першої свіжості, – додав мольфар.

Раніше Гордєєв розкрив, чого Шойгу хоче від Путіна. Карти показали, що міністр оборони РФ не хоче зрадити свого диктатора, але має бажання привернути до себе увагу і щось показати.