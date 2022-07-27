ВСУ скоро пойдут в контрнаступление. Нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко с помощью карт таро дали прогнозы на ключевые моменты войны.

Как оказалось, это случится уже очень скоро.

— Карты показали, что будет массовое движение техники. К сожалению, это еще не вся, которая нужна для наступления. Но на подходе что-то тяжелое — возможно, это касается вооружения. Карта Королева Кубков говорит о том, что есть эмоциональный настрой на контратаку, а общий расклад показал, что это произойдет в средине августа.

И хотя карты показали мелкую нерешительность, это вскоре изменится — в течение двух недель стоит ожидать новых договоренностей и партнерств с Европой. Это касается финансовой помощи и поддержки вооружением.

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Эксперты уверены — контратака на Юге Украины перейдет с августа на сентябрь. Расклад показал возвращение и ремонтные работы — нам придется восстанавливать все то, что уничтожили оккупанты за эти месяцы.

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