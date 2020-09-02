У середу, 2 вересня, Місяць перебуває в знаку Риби. Це 14 місячний день.

У цей період багатьом буде властива дратівливість, однак варто простіше ставитися до деяких ситуацій.

2 вересня – вдалий день для прийняття важливих рішень. У багатьох будуть успішними діловими переговори. Щоб все складалося так, як хочете цього ви, не варто відпускати ситуації на самоплив.

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В цей день у багатьох можуть загострюватися конфлікти, вирішити їх можна буде легко, варто тільки поговорити і піти на компроміс.

У деяких будуть ослаблені розумові здібності, тому будь-які справи, що вимагають конкретики, йтимуть не дуже добре.

Найбільш сприятливий день для різного роду важливих починань. Можете сміливо просувати свої пропозиції, вони обов’язково знайдуть відгук і будуть прийняті.

Загалом у місячному календарі на серпень 2020 буде багато як сприятливих днів, так і нейтральних.