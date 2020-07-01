У середу, 1 липня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 11 місячний день.

Цей період буде сприятливим для нових починань. Астрологи рекомендують не боятися вирішувати складні питання і проблеми, що накопичилися.

Щоб тиждень майбутній був вдалим, необхідно вчасно, а головне – правильно розставити пріоритети.

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1 липня – хороший день для занять спортом і спілкування з друзями. Також це сприятливий день для переїзду, подорожей і відпочинку.

Добре даватимуться всі фінансові справи. Однак все ж варто обережніше ставитися до дачі грошей у борг.

У 11 місячний день рекомендується відмовитися від жирної, важкої для шлунка їжі.

Щоб звільнити початок наступного тижня рекомендується не відкладати всі важливі справи на потім, а відразу завершити давно розпочаті.

Місячний календар на липень 2020 буде наповнений сприятливими і не надто вдалими днями. Липень – хороший місяць для реалізації важливих справ та ухвалення зважених рішень.